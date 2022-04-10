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Çöpler çöpe, atıklar geri dönüşüme

Adana Büyükşehir Belediyesi ile TEMSA iş birliğinde, çevre kirliliği, doğanın korunması ve çöplerin gelişigüzel çevreye atılmaması konularında farkındalık oluşturulması amacıyla çevre etkinliği gerçekleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un da katılıp, çöp ve atık topladığı etkinliğe, çevre gönüllüsü 300 fabrika çalışanı ile Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanları iştirak etti.


Başkan Zeydan Karalar, farkındalık etkinliği sırasında, temiz çevre, temiz Adana, temiz dünya vurgusu yaptı.


Toplanan çöp ve atıklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerine, geri dönüşüm tesislerine iletilmek üzere teslim edildi.


Büyükşehir'in akarsu ve göllerin temizlenmesinde kullandığı bir teknenin de iştirak ettiği farkındalık etkinliği, Taşköprü civarı, tarihi Kız Lisesi çevresi ve Seyhan Nehri'nde gerçekleştirildi.


TEMSA ve Adana Büyükşehir Belediyesi çevreyle ilgili farkındalık etkinliklerinde iş birliği yapma kararı aldı.

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