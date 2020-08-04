Covid-19 endişesi kanserin önüne geçti

Dr. Timuçin Çil, kanserin sinsi bir hastalık olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Pandemi döneminde tüm dünyada kanser tanısının azaldığına dikkati çeken Prof. Dr. Çil, bunun da Covid-19 endişesiyle hastaneye başvuru oranındaki düşüşten kaynaklandığını dile getirdi.

Covid-19 dünya düzeninde köklü bir değişime neden olurken, alışkanlıklarımızı da yeniden şekillendirdi. Pandemi öncesi en küçük rahatsızlığımızda hekime müracaat ederken, salgın sonrası Covid-19 bulaşma endişesi insanları hastanelerden uzaklaştırdı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil, hekime başvuru oranlarındaki azalmanın yakın gelecekte karşı karşıya kalacağımız ciddi sağlık problemlerinin habercisi olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde tüm dünyada kanser tanısındaki azalmayı örnek gösteren Prof. Dr. Timuçin Çil, "Kanser azalan bir hastalık değil. Aksine artan bir hastalık. Ancak kanser belirtileri gösteren potansiyel hasta adaylarının bu süreç içerisinde Covid-19 bulaşma endişesiyle hastaneye ya da hekime başvurmadığını görüyoruz. Bunun sonucu olarak da kanser tanısında azalma yaşandı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bizi ciddi bir problem bekliyor. Hastaneye başvurulmamasından kaynaklı olarak erken tanı alacak hastaların, geç dönemde tanı alması ve hastalığın ileri evrelere ulaşması sorunuyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

"Erken tanı tedavide başarıyı getirir"

Kanserin sinsi bir hastalık olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Timuçin Çil, "Kanserde erken teşhis hastalığın tedavisinde büyük önem taşıyor. Hastalığı ne kadar başında yakalarsanız tedavi süreci o kadar kolay ve başarı o derece yüksek olur. İlerleyen evrelerde ise tedavi zorlaşacağı gibi başarı oranı da düşecektir. Bu nedenle kanser belirtisi görülen hastalara en önemli önerimiz mutlaka ama mutlaka vakit kaybetmeden hekime başvurmaları yönünde" diye konuştu.

Tedavi süreci devam etmesine rağmen hastaneye gitme konusunda çekinceleri bulunan hastaları da uyaran Prof. Dr. Timuçin Çil, "Virüs salgını endişesiyle hastaneye gitmemek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü kanser tedavisi acil bir tedavidir, geciktirilemez ve ertelenemez. Tanısı olup tedavi edilen veya takipteki kanser hastaları için ise; hastayı takip eden tıbbi onkoloğun uygun görmesi halinde kemoterapi süreleri ya da uygulanan diğer tedavi yöntemleri konusunda hastanın faydasına olacak şekilde değişiklik yapabilir. Bunun dışında hasta mutlak suretle doktoruyla irtibat halinde olmalı, tıbbı onkoloğun uyguladığı program dahilinde sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyenine dikkat ederek hastaneye giderek tedavisini yaptırmalıdır" şeklinde konuştu.