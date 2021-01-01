Covid-19'u yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Adana'da yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 300 gram doğan Battal Efe Durmuşoğlu oldu. Bebeğin annesi Zeynep Durmuşoğlu ise hamileyken korona virüs atlattığını, bebeğinin dünyaya sağlıklı geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. Adana'da ise yeni yılın ilk bebeği Zeynep ve Ömer Durmuşoğlu çiftinin çocuğu oldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kilo 300 gram dünyaya gelen bebeklerine çift Battal Efe ismini verdi.

Gazetecilere konuşan anne Zeynep Durmuşoğlu, hamile olduğu sürede korona virüse yakalandığını söyleyerek, “Hamileyken korona virüsü ağır atlattım. Ancak bebeğim dünyaya sağlıklı geldiği için mutluyum” dedi.