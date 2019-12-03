ÇSDO'dan Kamança ve Kemençe konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), "Kamança ve Kemençe" konserine hazırlanıyor.

ÇSDO'dan verilen bilgiye göre, 6 Aralık 2019 Cuma akşamı saat 20:00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan konseri, keman sanatçısı, besteci ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetecek.

Klasik Batı müziği ile Azeri müziğini bir araya getirerek birçok başarılara imza atmış kamança virtüözü İmamyar Hasanov, S.Aleskerov'un “Kamança Konçertosu” eserini ve İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hatice Doğan Sevinç H.N.Tura'nın “Kemençe Konçertosu” eserini Adana'da ilk kez seslendirecekler.

Programın ikinci yarısında solistler, ÇDSO, Ferit Tüzün'ün “Esintiler” ve Ulvi Cemal Erkin'in “Köçekçe” adlı eserini Adanalı sanatseverlere sunacak.