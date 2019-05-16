ÇÜ Meslek Yüksek Okulu Metal Atölyesi açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde verdiği katkılarla yapılan Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Metal Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Karalar, Spor Şenliği ödül törenine de katılarak, madalya taktı, kupa verdi.

Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Metal Atölyesi açılışına Başkan Zeydan Karalar'ın yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Makine, otomotiv ve iklimlendirme programı öğrenci uygulamalarının yapıldığı atölyenin açılışında, makine mühendisi olarak mezun olduğu okulda bulunmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Metal Atölyesi, Seyhan Belediye Başkanı'yken bizim katkılarımızla yapıldı. Ben bu okuldan mezun oldum. 76 girişli, 80 çıkışlıyım. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz' diyor ya. Tam da öyle bir nesil yetiştirmişti. Biz o neslin aslında Türkiye'nin geleceğine karar vereceğine, Türkiye'nin teminatı olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nızı da şimdiden kutluyorum. 19 Mayıs 1919'un 100. yılında, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir'in önünden saat 18'de meşalelerle Uğur Mumcu Meydanı'na yürüyeceğiz. Saat 08.30'da da sanatçı Enis'in Uğur Mumcu Meydanı'nda konseri var. Hemşerilerimizi bekliyoruz. 100. Yıl Gençlik ve Spor Bayramı sizin bayramınız öğrenci arkadaşlarım” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasının ardından atölyede ulusal bilim yarışmalarına hazırlanan proje çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Makine Bölümü Dönem Projelerini inceleyen ve Otomotiv Laboratuvarı'nı gezen Başkan Zeydan Karalar, ÇÜ Meslek Yüksek Okulu Spor Şenliği Ödül Töreni'ne de katıldı.

ÇÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Karadağ, “Okulumuzda uygulamaya yönelik atölyelerimizin çoğalmasını çok istiyordum. Bu konuda da çok sayıda girişimde de bulunduk aslında ama imkansızlıklar dolayısıyla olmadı. En son Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Zeydan Bey'in yanına gittik. Bir kez söyledik, tekrar etmemize gerek kalmadı. Zeydan Başkanımız sağ olsun atölyemiz etkin bir şekilde devam ediyor. Başkanımızın eğitime çok önem verdiğini biliyorum. Adana'da eğitimin kalitesini artırmak adına ciddi çalışmalar yapıyorlar” diye konuştu.

Türkiye eğitim ve bilimle yükselecek

Plaket almasının ardından yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir gün yaşadığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, mezuniyetinin üzerinden 40 yıl geçtiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Buradan mezun olmamın ardından 39-40 yıl geçmiş. Bana belki Büyükşehir Belediye Başkanlığını sunan sıraların olduğu okulda plaket almak nasip oldu. Spor Şenliği'ne katılmak ve Metal Atölyesi'nin açılışı için buradayım. Her ikisi de çok önemli etkinlikler. Spora ve bilime Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği önem ortada, ‘Eğer bir gün görüşlerim bilimle ters düşerse, bilimi tercih edin' diyor. Şu anda da bir bilim yuvasındayız. Okul öncesi ve okul sonrası eğitimle ciddi ilgileniyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ‘Eğitim iyi kullanıldığında bir ülkenin bağımsız, müreffeh, uygar olması söz konusu olur. Eğitimin kötü kullanılması ise o ülkeyi batırabilir.' Sporla ilgili de, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demiştir. Yine ‘Cumhuriyeti ben kurdum, onu muhafaza edecek ve yükseltecek sizlersiniz' diyor. Gençlere büyük görev atfediyor. İşte bunların bilincinde olmamız lazım.”

Daha sonra spor şenliğinde dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Başkan Zeydan Karalar, birinci olan erkek voleybol takımına madalya ve kupa verdi.