İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çukura devrilen beton mikserinde hayatını kaybetti

Adana’da sürücü çukura devrilen beton mikserinde hayatını kaybetti.

Adana'da sürücü çukura devrilen beton mikserinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesisin yapımı için temel atıldığı sırada Mehmet Karaoğlu (51) yönetimindeki beton mikseri toprak kayması sonucu inşaat çukuruna devrildi. Araçta sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Karaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.