Adana'da Çukurova 3. Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı.

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlar ve Adana Hazır Giyim Platformu iş birliği ile hazırlanan Çukurova TEXPO 2023- Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenmeye başladı. Çukurova TEXPO'da, erkek, kadın, çocuk ve bebek hazır giyim ürünleri, konfeksiyon aksesuarları, kumaş ve tekstil makineleri sergileniyor.

Açılış töreninde konuşan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “Çok uzun zamandan beri Çukurova'da pamuk hasadı yapılıyor. 1800'lerin ikinci yarısından sonra dünyanın gözü buraya çevriliyor. Ardından da sanayileşme de burada başlıyor. Daha sonra da Ege'de devam ediyor. Türkiye'nin kendi ihtiyacını burada karşılayamıyor. 1980'lerde itibaren Türkiye tekstilde sıçrama yaşıyor. Uzun zamandan beridir ihracatta ve tekstil sektöründe belli bir yere gelip ardından tıkanmışlık yaşadı. Her ne kadar sektörde istihdam çok üst düzeylerde olsa da sektör bir yerden sonra tıkanıyor” dedi.

“Ciddi markalar oluşturmamız ve o markalara yatırım yapmamız gerekiyor”

Vali Elban, “Pamuk ekimi bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu ona bakmamız lazım. Pamuk ekmek için doğru alanlar bulmamız gerekiyor. Polyester ve diğer ham maddeler için de çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da sektörde aktif rol oynayanların işe girmesi lazım. Ulusal düzeyde çok ciddi markalarımız var. Ama konu uluslararası düzeye geldiğinde sıkıntılarımız başlıyor. Eğer uluslararası düzeyde eğer ciddi markalarımız yoksa ihracatta söz konusu değil. Bizim bu eşiği geçmemiz için ciddi markalar oluşturmamız ve o markalara yatırım yapmamız gerekiyor. Tasarım yarışmaları yapılıyor. Yapılmasındaki neden artık üretilen kumaşa tasarımla beraber hazırlanan kıyafet ve ürünlere daha fazla katma değer edilmesi isteniyor. Ama bu alanda da arzu ettiğimiz yerde değiliz. Yine bu konuda sıkıntı yaşadığımız alanlardan birisi basit dikiş makinesi de dahil olmak üzere sektöre makine üretmiyoruz. Üretmediğimiz makinelerde dünyada nasıl birinci olacağız. Japonya'dan dikiş makinesi gelmediği zaman buradaki sektör ne yapacak. Artık bizim de nüfusumuz yaşlanıyor. Sektör anlamında planlama yapmamız gerekiyor. Arazi ve insan kaynağı planlaması yapılması gerekiyor. Pandemi de Çin'de üretim azaldı iyi para kazandık. Pandemi ardından Çin'de yine başladı üretim yine az kazanmaya başladık. Bu noktalarda ciddi manada çalışma yapmamız gerekiyor. Ham maddelerde de makinelerde de istihdamda ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Çok zor şeyler değil. Ben sektörü bir yere getirmeye çalışan bütün firmalarımıza çok teşekkür ediyor. Fuarımız herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

“Adana'da tekstili bir yere getirmeye çalışıyorlar”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise konuşmasında, “Ben tekstil ile ilgili bir şey olduğunda ve konuşulduğunda çok heyecanlanan çok da duygusallaşan bir kardeşinizim. Çünkü ilk profesyonel yaşantım tekstil ile, iplik makinasının başında başladı. Genel Müdür olduktan sonra da biraz siyasete atılarak devam etti. Hala aklımızda üretim var. Tekstil var. Dolayısıyla tekstil ile ilgili bir etkinlik olduğunda ben de hatıralarımı tazelemiş oluyorum. Çok da mutlu oluyorum. İplikten kumaşa, konfeksiyona kadar bütün her şeyiyle uğraşan bir kardeşinizim. Türkiye'de bir çok markaya mal yapmış olduğum için bu heyecan oluşuyor bende. Böyle fuarlara gelmek beni çok mutlu ediyor. Tekstile özel önlem vermek gerekiyor. Tekstil Türkiye gibi ülkelerde vazgeçilecek bir sektör değil. Hem ihracatının katma değerinin çok olması hem de istihdamın önemli bir bölümü karşılaşması açısından ülkemizde çok daha önem gösterilmesi gerekmektedir. 1,5 trilyon dolar hacim içerisinde 30 milyar dolar bir miktar yeterli değil. Biraz daha önem gösterilirse ihracatın ve ithalatın 2 kat artacağını düşünüyorum. Otomotiv sektörünün verilerinin artmasına çok üzülüyorum. İhracatın çok olması güzel ama otomotiv ihracatı açık ve net ihracattır. Döviz ihracatını karşılayan bir ticaret değildir ama tekstil katma değer üretir. Para getiren bir sektör o yüzden biraz daha önem verilmesi gerekir. Türkiye'nin aldığı pay yeterli değildir. Firmaları kutluyorum. Çok önemli bir çaba gösterdiler. Adana'da tekstili bir yere getirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Adana istihdam ve tekstil konusunda kademe atlayacak"

Tekstile daha fazla önem verilmesi ve bir Tekstil Bakanlığı kurulması gerektiğine değinen Karalar, “Ben bir Tekstil Bakanlığı kurulmasını ve bu sektöre daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bir gün gerçekleşir. Adana'da tekstilin kaynağı, öncüsü ve başlatıcısı. Zamanında Fransızlar da buraya ilgi gösterdi. Çünkü verimli topraklar yüzünden. Sanayinin başlamışında da etken rol oynadı. Adana bu işin öncüsüdür. Son yıllarda duraksayan Adana'nın, yeniden atağa kalkacağına da şüpheniz olmasın. 10 yıl içerisinde Adana istihdam ve tekstil konusunda kademe atlayacak. Adana bölgenin öncüsü ve lideri olmaya adaydır ve olacaktır”diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcıların konuşmalarının ardından fuar ziyaretçilere açıldı. Adana'da üretilen dikiş makinesini de gözlemleyen Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar firmaları tek tek gezerek bilgi aldı. Fuar'ın 4 Şubat'a kadar gezilebileceği aktarıldı