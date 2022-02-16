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Çukurova Başkanlık Kupası "Hamaset"in

Çukurova Belediyesi Başkanlık Kupası koşusunu Jokey Ahmet Çelik’le "Hamaset" isimli at kazandı.

Çukurova Belediyesi Başkanlık Kupası koşusunu Jokey Ahmet Çelik'le "Hamaset" isimli at kazandı.


Adana Hipodromunda günün 4'üncü koşusu olan yarışta 5 İngiliz tayı kupa için mücadele etti. 1400 metrelik koşuyu Ergutay Özyurteri'nin sahibi olduğu "Hasamet", Jokey Ahmet Çelik'le birinci bitirdi ve kupanın sahibi oldu.


Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, at sahibi Ergutay Özyurteri'ne yarış sonrası çiçek verdi ve kupasını takdim etti.

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