Çukurova Belediye Başkanı Çetin: "Çukurova'da deprem daha büyük oldu"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Deprem Çukurova'da 6.7 diğer ilçelerde 4.9 ve 5.1 büyüklüğünde hissedildiği için Çukurova'da yıkım oldu" dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, ve şube yönetimi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çetin, iki büyük depremde Adana'da yıkılan 11 binanın Çukurova'da olması nedeniyle gözlerin bu ilçeye çevrildiğini belirterek, “Bu durum hepimizi şaşırttı. Çünkü Çukurova'da yapı stokunun iyi olduğunu düşünüyorduk. Tabi sonradan gerçek anlaşıldı. Yıkılan binalar 1992-1997 yılları arasında deprem yönetmeliği çıkmadan önce, yapı denetiminden geçmemiş yapılardı. Çok şükür deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalarda hasar yok. İnceleme yapıldıkça anlaşıldı ki Çukurova'daki yapı stoku sınıfı geçti çünkü Çukurova'da yıkılması gereken ağır hasarlı bina sayısının 72 olduğu tespit edildi. Diğer ilçelerde ise bu sayı her bir ilçe için 500'ü geçti. Üstelik depremler Çukurova'da 6,7 büyüklüğünde hissedilirken diğer ilçeler 4,9 ila 5,1 hissedildi. Buna karşın Çukurova'daki hasar diğer ilçelerle kıyaslanmayacak kadar düşük düzeyde” dedi.

Çetin, deprem sonrası imar konusunda adeta sıkıyönetim ilan ettiklerini söyleyerek, “Çok önemli kararlar aldık ve meclisimizden geçirdik. Binalara kat sınırlaması getirdik, yeni imara açılan bölgelerde emsal kaybı olmadan yapıları 5 katla sınırlandırdık. Sismik izolasyon ya da damper zorunluluğu getirdik. Asma ve çekme katları yasakladık. Bodrum otoparkı zorunluluğunun istisnalarını ortadan kaldırdık. Bu konuda işi sıkı tutuyoruz. Aldığımız bu kararların diğer belediyelerce de örnek alınacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Zemin etütlerinin öneminin farkında olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, bu işi daha da ciddiye alacaklarını ve zemin etütlerinin belediye tarafından yapılacağını, bunun için de belediyedeki jeoloji mühendislerinin sayısının artırılacağını açıkladı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar da Çukurova Belediyesi'nin deprem önlemlerini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini söyledi. “Kamu yararına olan her konuda yanınızdayız” ifadesini kullanan Mehmet Tatar, “Ülkemiz bir deprem ülkesi ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Çukurova Belediyesi'nin bu konuya ciddiyetle eğilmesi bizi memnun ediyor. Biz de her zaman destek vermeye hazırız” dedi.