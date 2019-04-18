Çukurova Belediye Meclisi'nde komisyonlar belirlendi

21 ihtisas komisyonunda görev alacak meclis üyeleri seçimi yapıldı. Her ihtisas komisyonunda 5 meclis üyesi görev yapacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, komisyonlarda yer alan meclis üyelerine başarılar dileyerek, tüm komisyonların Çukurova için önemli hizmetler vereceğine inandığını belirtti.

Çukurova Belediye Meclisi'nde yer alan tüm parti gruplarının uzlaşması ile belirlenen ihtisas komisyonları şu isimlerden oluştu:

Çevre Komisyonu: Abdülaziz Aslan, Zeki Eren, Ziyneti Emre, Ahmet Mithat Arslanoğlu.

Kanunlar Komisyonu: Mustafa Karakuş, Akın Yılmaz, İsmail Özgen, Ahmet Mithat Arslanoğlu, Ali Adıbelli.

İmar Komisyonu: İsmail Özgen, Askeri Dağlı, Serdar Seyhan, Bahadır Ceyhanlı, Murat Karatay.

Plan ve Bütçe Komisyonu: İsmail Özgen, Mustafa Karakuş, Murat Duman, Arif Kemal Aktaş, Osman Emir.

Eğitim Komisyonu: Mustafa Selek, Münir Korkmaz, Yüksel Erdoğan, Mustafa Durna, Özgür Ateş.

Kültür ve Sanat Komisyonu: Kasım Üre, Cahit Benli, Kemal Şahin, M. Nevzat Hız, Firdevs Cingözler.

Ulaşım Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Elif Uzun, Hıdır Yıldız, Ahmet Mithat Arslanoğlu, Firdevs Cingözler.

Tarife Komisyonu: Abdülaziz Aslan, Elif Uzun, Mustafa Karakuş, Bahadır Ceyhanlı, Ali Adıbelli.

Sağlık Komisyonu: Mustafa Selek, Yüksel Erdoğan, Elif Uzun, Arif Kemal Aktaş, Akın Yılmaz.

Halkla İlişkiler Komisyonu: Kasım Üre, Serdar Seyhan, Kemal Şahin, Mustafa Durna, Recep Özdemir.

Gençlik Spor Komisyonu: Abdülaziz Aslan, Kasım Üre, Velat Şen, Nevzat Hız, Mustafa Aslan Deveci.

Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Cahit Benli, Cumali Akkuş, Ziyneti Emre, Cumali Bülent Gürışık, Recep Özdemir.

Hesap İnceleme Komisyonu: Mustafa Selek, Zeki Eren, Mustafa Karakuş, Arif Kemal Aktaş, Murat Karatay.

İnsan Hakları Komisyonu: Hıdır Yıldız, Velat Şen, Abeydullah Kolcu, Azime Kocacık, Hacer Söylemez.

Emlak Komisyonu: Serdar Seyhan, Kemal Şahin, Zeki Eren, Bahadır Ceyhanlı, Ayça Katlav.

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Ziyneti Emre, Cumali Akkuş, Münir Korkmaz, Azime Kocacık, İsa Tuzcu.

AB Dış İlişkiler Komisyonu: Yüksel Erdoğan, Cahit Benli, Cumali Akkuş, Cumali Bülent Gürışık, İsa Tuzcu.

Turizm Komisyonu: Askeri Dağlı, Kasım Üre, Münir Korkmaz, Cumali Bülent Gürışık, Ayça Katlav.

Deprem ve Afet Komisyonu: Cahit Benli, Velat Şen, Abeydullah Kolcu, Mustafa Durna, Murat Duman.

Kentsel Değişim Ve Dönüşüm Komisyonu: İsmail Özgen, Abdülaziz Aslan, Zeki Eren, M. Nevzat Hız, Mustafa Aslan Deveci.

Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu: Ziyneti Emre, Abeydullah Kolcu, Osman Emir, Azime Kocacık, Hacer Söylemez.

Çukurova Belediye Meclisi'nin daha önceki oturumlarında Meclis 1. Başkanvekilliğine Mustafa Karakuş, 2. Başkanvekilliğine Bahadır Ceyhanlı seçilmiş, Elif Uzun ve Ziyneti Emre de meclis katibi olarak belirlenmişti.