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Çukurova Belediyeler Birliği Pozantı'da toplandı

Çukurova Belediyeler Birliği Ağustos ayı encümen toplantısı Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’ın ev sahipliğinde Pozantı’da toplandı.

Çukurova Belediyeler Birliği Ağustos ayı encümen toplantısı Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın ev sahipliğinde Pozantı'da toplandı.


Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında toplanan birlik encümenine; Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan katıldı.


Bölgesel sorunlar ile belediyelerin içerisinde bulunduğu mali sorunlar, eğitim faaliyetleri ve proje konularının istişare edildiği toplantıda Çukurova Belediyeler Birliği web sitesinin güncellenmesine, Eylül ayından başlamak suretiyle Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan siyasi ayrım yapmaksızın belediye başkanlarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunulmasına, ilerleyen dönemlerde ise bölgesel çalıştayını yaparak, bölgesel sorunların Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlıklar düzeyine taşınarak çözümüne katkı sağlanması için prensip kararlar alındı.


Ayrıca Ekim ayında Çukurova Belediyeler Birliği meclis üyelerine yönelik gezi ve eğitim programı düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantı, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın Pozantı Belediyesi işletmesi olan Belemedik Restorantta verdiği yemekle son buldu.

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