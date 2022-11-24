Çukurova Belediyesi Adana'nın yemek mirasını yaşatıyor

İlgi gören Adana yemekleri kursunu ziyaret eden Başkan Soner Çetin, unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri yaşatmak ve mutfakları daha da zengin tatlarla buluşturmak istediklerini söyledi.

Belediyenin Tesisler Müdürlüğü tarafından, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Kadın sohbet ve Dayanışma Evi'nde, Adana'nın kaybolmakta olan birbirinden değerli lezzetleri kadınlara öğretiliyor. Mutfaklarda artık pişirilmeyen, unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatlar, hünerli ellerle tekrar hayat bularak sofralara geliyor. Türk yemek kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan, günümüzde artık hatırlanmayan ve pişirilmeyen yaklaşık 27 çeşit Adana yemeği ve tatlısı, usta aşçılar tarafından 7'den 70'e herkese özenle gösteriliyor. Adana'nın sadece kebap şehri olmadığının altının çizildiği kursta, fellah köftesi, analı kızlı, sarımsaklı fıstık köfte, ekşili topalak, bamya dolması, kabak çintmesi, vardabit paçası, ıspanak başı, babagannuş, dul avrat çorbası, içli köfte gibi pek çok yöresel yemek uygulamalı olarak pişirilerek kursiyerlere anlatılıyor.

Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nin destek verdiği hafta içi her gün verilen kurslarda, yöresel yemekleri öğrenerek mutfaklarındaki tatları zenginleştirme şansı yakalayan kursiyerler, Çukurova Belediyesi'nin bu farklı ve önemli aşçılık kursundan faydalanmaktan oldukça memnun olduklarını söylediler. Usta öğretici ve aşçı olan Esin Özkuyumcu, beklemedikleri bir ilgiyle karşılaştıklarını, Adana mutfağının çok zengin ve lezzetli olduğu kadar, aile bütçesini de yormayacak kadar ekonomik bir çeşitliliğe sahip olduğunu, bir kent kültürünü belediye olarak yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Sosyal belediyeciliğin bir yüzünün de coğrafyasının kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkmak olduğunu söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Adana denince akla sadece kebap geliyor, oysa Adana demek geniş bir yemek çeşitliliğinin olduğu eski bir kültürü barındırıyor. Belediye olarak biz unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerimizi yaşatmak, mutfakları daha da zengin tatlarla buluşturmak istedik. Üstelik yemeklerimiz ekonomik bütçeli lezzetlerdir, tüm Çukurovalıları kurslarımıza davet ediyorum” dedi.