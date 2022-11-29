Çukurova Belediyesi birimler arası futbol turnuvası başladı

Çukurova Belediyesi çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak için düzenlediği ‘Sporun Gülen Yüzü Birimler Arası Futbol Turnuvası'başladı. Belediye Başkanı Soner Çetin'in santrada başlama vuruşu yaparak start alan turnuva yoğun ilgi gördü.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye personelleri için turnuva düzenledi. Belediye bünyesinde bulunan 10 müdürlüğün, yaklaşık 100 personelle katıldığı “Sporun Gülen Yüzü Birimler Arası Futbol Turnuvası” birbirinden iddialı ve heyecan dolu müsabakalarla başladı.

Başkan Soner Çetin'in santra vuruşuyla ter dökmeye başlayan müdürlük çalışanları, centilmenlik ve dostluk mesajları verdi.

Çukurova Belediyesi'nde mesai yapan çalışanların birbirleriyle kaynaşması, dayanışma ve motivasyonlarını artırmak için düzenlenen turnuvada açılış konuşmasını yapan Başkan Soner Çetin, müsabakaların saygı ve sevgi içerisinde gerçekleşmesini isteyerek, “Size ihtiyacımız var, aman bir sakatlık olmasın, özen gösterin birbirinize, aynı ailenin fertleriyiz, güzel maçlarınız olsun, personelimize hayırlı olsun” dedi.

Sahada mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Başkan Çetin, birimler arası gerçekleşen futbol turnuvasında kazanan takıma tablet hediye edecek. Turnuvanın bir ay süreceği toplamda 45 maç oynanacağı belirtilirken kupa ve ödül töreninin 27 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.