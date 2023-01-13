Çukurova Belediyesi, çocuklara mont hediye etti

Gıda Bankası ve Hayır Çarsı ile her yıl binlerce ihtiyaç sahibi Çukurovalıya gıda ürünlerinden giysilere, medikal ürünlerden temizlik malzemelerine, kırtasiyeden ev eşyalarına kadar yüzlerce kalemde yardım ulaştıran Çukurova Belediyesi, bu kez soğuk havaların gelmesiyle zorlanan çocuklar için kolları sıvadı. Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 mahallede yaptıkları çalışmayla daha önce belirlenen yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi çocuğa, soğuk kış günlerinde üşümemesi için mont dağıttı. Gökkuyu, Küçükçınar, Bozcalar, Kaşoba, Salbaş, Esentepe, Kocatepe, Yeni Mahalle, Kurttepe Mahalle muhtarlarıyla hareket eden ekipler, çocuklara montları da kendileri giydirdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Vatandaşlarımızın belini soğuk havalar bükmesin diye karış karış Çukurova'da iş başındayız. Mutlu, huzurlu bir Çukurova için insanlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi çocukların üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destekte bulunduklarının altını çizen Başkan Çetin, amaçlarının yaşanan zor günlerde, aileleri ve çocuklarını bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamak olduğunu ifade etti.