Çukurova Belediyesi robotik kodlamayla eğitiyor

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nün, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde başlattığı Robotik Kodlama eğitimleriyle miniklerin, yeni neslin çocuk yazılımcıları olarak yetişmesi hedefleniyor.

Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde başlattığı robotik kodlama eğitimleri hem çocuklardan hem de ailelerinden büyük ilgi görüyor. Çukurova Belediyesi, Robotik Kodlama programı ile yeni neslin yazılımcılarının yetişmesine imkan sağlıyor. İlçede faaliyet gösteren 9 semt kreşinde, 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklara verilen robotik kodlama ve oyun eğitimleriyle geleceğe hazırlanıyor. Tiny adı verilen robota, programlar yükleyen ve günlük yaşamda yapması gerekenleri kodlayan çocuklar, hayal dünyalarıyla analitik düşünceyi birleştirerek kendilerini geliştiriyor. Algoritmalar oluşturan ve ortaya çıkan sorunları da çözmeye çalışan minik yazılımcı adayları, Çukurova Belediyesi'nin kreşlerinde hem çok eğleniyor hem de geleceğin teknolojik düşünme ve uygulama dili olarak gösterilen robotik kodlama ile onun oyunlarıyla kendilerini keşfetmeleri, beceriler kazanmaları sağlanıyor.

Robotik kodlama becerisinin ve düşüncesinin önemini anlatan kurs öğretmeni Cansu Arguz Yakut, robotik kodlamanın geleceğin dünyasının yeni anlayışı ve çözüm mekanizmalarının temeli olduğunu söyleyerek, Türkiye'de çok az sayıda kreşlerde bu eğitimlerin verildiğinin altını çizdi. Yakut, örnek kreşlerden bazılarının da Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşleri olduğunu ifade etti. Robotik Kodlamanın önce bir oyun gibi çocuklara sevdirildiğini, sonra da robot Tiny'e talimatlar ve planlamalar yükleyerek çocukların düşünme ve analitik zekâlarının geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Yakut, bu yeni çağın eğitim modelini başarıyla uyguladıklarını, ülkenin geleceği olan çocuklara Başkan Soner Çetin'in talimatıyla en son teknolojik becerileri ve düşünceleri kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak, Çukurovalı çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturduklarını belirterek, “Robotik kodlamanın, geleceğin dili olarak adlandırıldığını biliyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin eğitim programlarına baktığımızda, robotik kodlamanın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Çukurova Belediyesi olarak, geleceğin dili olarak adlandırılan bu programdan çocuklarımızı mahrum bırakamazdık. Onlar geleceğimiz ve bizlerde geleceğimize önem veriyoruz” dedi.