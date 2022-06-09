Çukurova Belediyesi sınav kaygılarını dağıtıyor

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, “Psikoeğitim Programı” çalışmasıyla, öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Başta üniversite ve lise olmak üzere, TUS, LGS, Hakim ve Savcılık, hatta kaymakamlık sınavları gibi pek çok alanda hayatlarının en önemli sınavlarını verecek olan adayların sınav kaygısı ve stresiyle başa çıkmanın yolları, bu eğitim programıyla aydınlatılıyor.

Psikoeğitim programında, yaşamış oldukları ya da yaşayacağı sınav kaygısı, stres yönetimiyle ilgili desteklerin verildiği eğitimde, ayrıca ders çalışma tekniklerinden, odaklanma ve motivasyona, sınavlarda zaman yönetimi ve sorunların üstesinden gelmelerinin yolları gösteriliyor.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli psikolog tarafından gerçekleşen eğitim uygulamasında, sınav kaygısının belirtilerinin neler olduğu, sınav anında kaygı yaşandığında vücutta ne gibi değişiklikler gerçekleştiği, motivasyonun artırılması ve tüm kaygı ve endişeleri ortadan kaldırmanın formülleri anlatılıyor. Her yaştan sınav heyecanını yaşayan ve geleceklerini şekillendirecek bu imtihanlar için derin endişe duyan vatandaşlar için belediye ve müdürlük olarak harekete geçtiklerini anlatan psikolog Ayberk Arslan, sınav kaygılarının ve buna bağlı olarak gelişen kaygı sendromlarının insan sağlığı direk olarak olumsuz bir şekilde etkilediğini, sınav günü ya da sınavdan hemen önce mide bulantıları, huzursuzluk, odaklanma sorunu, taşikardi, hızlı kalp çarpıntıları, ellerde terleme ile ağızda kuruluk, iştahsızlık, uyku düzensizlikleri ve beslenmede yaşanan sıkıntılarla öğrencilerin zor bir süreç yaşadığını, bunun üstesinden gelmek için “Psikoeğitim” çalışmasıyla eğitimler verdiklerini söyledi.

Sınav kaygısı gerçekçi olmayan otomatik düşüncelerden oluştuğunu anlatan psikolog Arslan, çevresel ve aile baskıları, en çok da giderek artan ekonomik ve işsizlik sorunları nedeniyle, daha çok öğrencinin derslere katıldığını belirterek, kaygı ve panik yaşayan, hayatın zorlanma alanlarında olumsuz gelişen endişe durumunu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını anlattı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek üniversite sınavı öncesi öğrencilere motivasyon ve sınava odaklanmaları konusunda telkinlerde bulunduklarını söyleyen, sınav anında gelişecek ani endişe yansımaları için ne yapmaları gerektiğinin ip uçlarını da veren psikolog Arslan, doğru nefes alma tekniklerini uygulamalarını öğütleyerek, burundan nefes alıp ağızdan yavaşça bırakmalarını, hatta ellerinde tuttukları kalemi birkaç dakikalığına tutmayarak, sınava ara vermelerini, bu şekilde 2 dakikada daha enerjik hissedeceklerini ve motivasyonu yukarı çekeceklerini söyledi.

Belediyelerin vatandaşın her zaman yanında olması gerektiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizim için çok önemli. Biz de bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilere şimdide psikolog desteği veriyoruz, çünkü onlar ülkemizin geleceğidir. Sağlıklı bir şekilde sınava hazırlanmaları ve bu imtihanı yaşamaları bizim için, ülkemiz için önemli. Bu sebeple psikoloğumuzla beraber ne yapmaları gerektiğini, nasıl hazırlanmaları gerektiğini öğreniyorlar” dedi.