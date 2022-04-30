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Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı

Sultanlar Ligi’nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, geçtiğimiz yılın kaptanı Dilara ile devam kararı aldı.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, geçtiğimiz yılın kaptanı Dilara ile devam kararı aldı.


Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezon için transfere devam ediyor. 10 dış transfer yapan Turuncu Mavililer, geçmişte Galatasaray, Karşıyaka, Nilüfer, Beşiktaş, Îlbank ve Sarıyer formalarını terleten, geçtiğimiz sezon takımın kaptanlığını da üstlenmiş takımın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında önemli katkı koyan, pasör çaprazı takım kaptanı Dilara Bilge ile yola devam kararı aldı.

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