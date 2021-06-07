Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nden 6 transfer

Voleybol Ligindeki Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, 6 sporcuyu daha transfer etti.

Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal ile yola devam kararı alan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, ilk olarak THY'den pasör Nursevil Gökbudak, OSB Teknik Koleji'nden pasör Berrak Deniz Kakaşçı, Göztepe'den smaçör Gizem Öcal Tuğrul ve Çanakkale Belediyesi'nden orta oyuncu Aslı Ertek'i renklerine bağlamıştı.

6 oyuncuyla daha sözleşme imzalayan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Beşiktaş'tan Sude Pehlivan, Galatasaray'dan Derya Çağırgan, İlbank'tan Ezgi Arslan, TED Ankara Koleji'nden Maria İvonkina, Nevşehir Belediyespor'dan Deniz Dülger ve Sarıyer Belediyespor'dan Dilara Bilge ile anlaşmaya vardı.

Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, bu yıl işi şansa bırakmak istemediklerini belirterek, “Kadromuzu neredeyse baştan sona yeniliyoruz. Transferde titiz davranıyoruz ve Sultanlar Ligi deneyimi olan oyuncuları kadromuza katıyoruz. İnşallah bu sezon hedefimize ulaşacağız ve Sultan Ligi'ne çıkacağız” dedi.