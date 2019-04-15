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Çukurova Belediyesi'nde ilk meclis toplandı

Çukurova Belediye Meclisi, ilk toplantısını yaparak yeni döneme başladı.


Yerel seçimlerin ardından oluşan Çukurova Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, meclis başkanvekilleri ve meclis katipleri seçimi de gerçekleştirildi.


Meclisin açış konuşmasını yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni dönemde önemli hizmetlere imza atılacağına inandığını belirterek, uyum içinde güzel bir dönem geçirileceğini belirtti. Geçmiş dönemde hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adaletli bir hizmet anlayışı benimsediklerini ifade eden Çetin, “Meclis üyeleri arasında da hiçbir ayrım yapmadık. Bu anlayışımız yeni dönemde de devam edecek. Grup kararı alınanlar hariç hemen hemen tüm kararlarımız oy birliğiyle geçti. Başarı olacaksa bu, hepimizin başarısı olacaktır” diye konuştu.


Çetin'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Meclis 1'inci başkanvekilliğine Mustafa Karakuş, 2'nci başkanvekilliğine de Elif Uzun seçildi. Meclis katiplikleri ise Ziynet Emre ve Elif Uzun'dan oluştu. Kasım Üre ve Cahit Benli ise yedek meclis katibi seçildi.

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