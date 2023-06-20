Çukurova Belediyesinde işçiye deprem tazminatı müjdesi

Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin'in talimatı ile belediye personelinin bayramı daha mutlu geçirmesi için bayram öncesi deprem tazminatları, bayram ikramiyeleri ve ilave tediye ikramiyelerinin ödeneceği bildirildi. Bayramdan önce alınan bu karar Çukurova Belediyesi çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkanı Çetin, “Çukurova İmar AŞ bünyesinde çalışan işçilerimizin toplam 4 aylık deprem tazminatlarını ödüyoruz. Ayrıca memur ve kadrolu işçi personellerimizin de 4'üncü ay deprem tazminatları ödenecek. Bunun yanında bayram ikramiyeleri ve ilave tediye ikramiyeleri ödemeleri de yapılacak. Bu paralar 22 Haziran Perşembe günü saat 13:00'te tüm çalışanlarımızın hesaplarında olacaktır. Güle güle harcasınlar” diye konuştu.

“Fedakarca çalışan personel için ne yapsak azdır” ifadesini kullanan Başkan Çetin, “İmkanlarımız ölçüsünde personelimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızın bayramını kutluyor, bayramı sağlık ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum” dedi.