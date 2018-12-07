Çukurova Belediyesindeki dehşet anları kamerada

Adana'da Çukurova Belediyesine yapılan ve 2 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı baskın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çukurova Belediyesini silahla basan eski zabıta amiri Ahmet Alptuğ'un saldırısında Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan'ı öldü, zabıta memuru Kemal Özdemir yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.