İhlas Haber Ajansı

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Çukurova Belediyesi'nden bir transfer daha

Sultanlar Ligi’nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, smaçör Angela Maria Leyva ile anlaştı.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, smaçör Angela Maria Leyva ile anlaştı.


Çukurova Belediyesi SK yeni transferini sosyal medyadan açıkladı. Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezonda Peru milli takım formasıyla tüm yaş kategorilerinde madalya kazanma başarısı gösteren, çeşitli zamanlarda en iyi smaçör, en skorer, en iyi hücum eden ve sezon MVP'si ünvanlarının da sahibi smaçör Angela Maria Leyva'yı renklerine bağladı.

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