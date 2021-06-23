Çukurova Belediyesinden Sağlıklı Hayat Merkezine ulaşım desteği

Merkezin çalışmalarının daha etkin duyurulmasında muhtarlıklar devreye sokulacak, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların merkeze ulaşımı konusunda Çukurova Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tanju Altunsu ve Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Füsun Tokbay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek, Sağlıklı Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dr. Füsun Tokbay, Yurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezindeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirterek, verdikleri hizmetlerden birinin kanser erken teşhis ve tarama hizmetleri olduğunu anlattı. Bunun yanında ağız ve diş sağlığı, üreme sağlığı, kronik hastalıkların yönetimi gibi önemli hizmetler verdiklerini belirten Dr. Füsun Tokbay, merkezde ayrıca diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimi danışmanı gibi uzmanların görev yaptığını ifade etti.

Dr. Füsun Tokbay, merkezde gebe bilgilendirme ve sağlık okuryazarlığı sınıfları bulunduğunu da kaydetti.

Çukurova halkına verilen sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bu konuda belediye olarak mümkün olan tüm desteği verebileceklerini söyledi.

Böylesi önemli sağlık hizmetlerinin duyurulması için mahalle muhtarlıklarına afiş asılması, broşürler dağıtılması gibi çalışmalar yapabileceklerini belirten Başkan Soner Çetin, ayrıca özellikle kanser teşhis ve tarama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların merkeze ulaşımları konusunda yardımcı olabileceklerini vurguladı.