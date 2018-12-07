İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın: 3 yaralı

Adana’da merkez Çukurova Belediyesi’ni silahla basan eski zabıta amiri, zabıta müdürü ile 2 meslektaşını silahla yaraladı.

Adana'da merkez Çukurova Belediyesi'ni silahla basan eski zabıta amiri, zabıta müdürü ile 2 meslektaşını silahla yaraladı.


Alınan bilgiye göre, Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz'ı yaralandı.


Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eski emniyet müdürü olan Zabıta Müdürü Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.