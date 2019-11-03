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Çukurova Belediyesinin bütçesi 310 milyon lira

Çukurova Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 310 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.


Soner Çetin başkanlığında toplanan Çukurova Belediye Meclisi, belediyenin 2020 bütçesini görüştü. Yapılan oylama sonucu Çukurova Belediyesinin 2020 yılı bütçesi 310 milyon lira olarak kabul edildi.


Oylamanın ardından açıklamada bulunan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, meclis üyeleri ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Çukurova Belediyesinin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını belirten Başkan Çetin, “Çukurova halkı bize 5 yıl daha büyük bir çoğunlukla yetki verdi ve bizi onurlandırdı. Bize düşen onlara en iyi hizmeti vermektir. Bunun için kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Her kuruşun hesabını yaparak adil ve eşit hizmet götürme gayreti içindeyiz” dedi.

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