Çukurova Belediyesinin kuaförlük kursu ilgi görüyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, meslek ve hobi kurslarıyla vatandaşlara yeni iş imkanları oluşturduklarını belirterek, tüm Çukurovalı kadınları, Tesisler Müdürlüğü'nün açtığı kurslara davet etti.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak verilen ve Çukurovalıların büyük ilgi gösterdiği meslek kursları, birçok kadına yeni iş kapıları açıyor. Özellikle kadınlar bu kurslara giderek hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor. Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle açtığı ücretsiz mesleki kurslardan kuaförlük, cilt bakımı ve protez tırnak eğitimleri kadınların gözdesi oldu. Son yıllarda kadınlar tarafından büyük ilgi gören başta kuaförlük olmak üzere, cilt bakımı ve protez tırnak alanında meslek eğitimleri almak isteyenler için açılan toplum merkezlerinde kurs açıldı. Hem meslek sahibi olmak hem de bu yeteneklerini kazanca dönüştürmek isteyen kadınların yoğun ilgisi nedeniyle hafta içi her gün, iki seansa çıkartılan ve 4 saat süren kurslara katılan kadınlar, teorik ve uygulamalı eğitimlerin dışında, kuaförlüğün en ince ayrıntılarını usta eğitmenler tarafından öğreniyor. Bunun yanı sıra kadınların son yıllarda oldukça ilgi gösterdiği cilt bakımı ve protez tırnak alanında da eğitimlerini alan kursiyerler, püf noktaları öğrenip, mesleğin tüm bilgi ve becerilerini bu kurslarda alıyor.

Çukurova Belediyesinin Güzelyalı'da ve Yüzüncüyıl'da bulunan toplum merkezlerinde gerçekleşen kuaförlük, cilt bakımı ve protez tırnak kurslarına 18 yaşında gelen de var, 55 yaşında meslek sahibi olup, kendi iş yerini açmak ve aile bütçelerine destek olmaya çalışanlar da.

Kurslar hakkında bilgi veren usta öğretici Cansu Özkan, kadınların büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek, ara eleman bulmakta sorun yaşayan mesleklerin başında gelen kuaförlük için eleman yetiştirdiklerini, verdikleri cilt bakım ve protez tırnak eğitimleriyle kadınların buradan meslek sahibi olarak ayrıldığını anlattı. Mezun olan ve MEB onaylı sertifikalarıyla kendi iş yerlerini açanlarında olduğunu, başka işletmelerde iş bulmalarına da bu eğitimlerle imkan sağlandığının altını çizen Özkan, kurslara üniversite mezunu kadınlarında, kızıyla beraber meslek öğrenmek için gelen annelerinde olduğunu söyledi. Çukurova Belediyesi'nin açtığı meslek kurslarına katılan kadınlar, özellikle Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür ederek, kadınlara yönelik yapılan hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınların öğrenerek, üretime ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını hedeflediklerini söyleyerek, meslek ve hobi kurslarının önemine dikkat çekti. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanarak, kendi iş imkanlarını oluşturabileceklerinin altını çizen Çetin, Çukurovalıların büyük ilgi gösterdiği meslek ve hobi kurslarıyla, binlerce vatandaşa yeni iş imkanları oluşturduklarını söyledi. Başkan Soner Çetin, tüm Çukurovalı kadınları, Tesisler Müdürlüğü'nün açtığı kurslara davet etti.