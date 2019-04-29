Çukurova Cup'ta final

Adana'nın tek uluslararası tenis turnuvası olan Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvasında (Tennis Europe Junior Tour) Türk tenisçiler, Tek Erkekler, Tek Kızlar ve Çift Kızlar olmak üzere 3 kategoride şampiyon oldular.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) bu yıl 19'uncusu düzenlenen Çukurova Cup'a Türkiye, Almanya, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kıbrıs, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'dan toplam 127 sporcu katıldı.

ATDSK'da kortlarında 10 gün süren turnuvada 16 ülkeden Adana'ya gelen tenisçiler ATDSK kortlarında kıyasıya rekabet ettiler.

Geleceğin şampiyonlarının raket salladığı turnuvanın final maçlarında tek erkeklerde turnuvanın 1 numaralı seri başı Atakan Karahan (Türkiye) ile 2 numaralı seri başı Amirknamza Nasridinov (Rusya) karşılaştı. Her iki seti 6-2 ve 6-2 alan Türk raket Tek Erkekler Şampiyonu oldu.

Kızlarda ise turnuvanın 1 numaralı seri başı Ela Sekmen (Türkiye) ve Deniz Turan (Türkiye) finalde karşılaştılar. Setleri 6-4 ve 6-2 alan Sekmen şampiyonluk kupasını kaldıran tenisçi oldu.

Kızlarda çiftler şampiyonluğu

Turnuvanın çiftler finalinde kızlarda Zeynep Naz Dara (Türkiye) - Ada Pınar Karabacak (Türkiye) çifti, Yuliia Khmara (Ukrayna)- Ela Sekmen (Türkiye) çiftine karşı yaptıkları maçı 6-0 ve 6-0 skorlarla 2-0 aldılar. Çift erkeklerde ise Oleksandr Guriev (Ukrayna) - Artur Yurkevich (Belarus) çifti, Amirkhamza Nasridinov (Rusya)- Ruslan Tiukaev (Rusya) çiftine karşı yaptıkları mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 tamamladılar.

Turnuvanın şampiyonlarına ve finalistlerine kupaları ile Adana İşi hediyeleri Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi. Turnuva Başhakemi Çetin Kesici'ye katkıları nedeniyle plaket sunuldu.