İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukurova Demirspor 7 yaşında

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Demirspor’un 7’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı, amatör spor kulüplerine verdikleri desteğin devam edeceğini açıkladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Demirspor'un 7'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı, amatör spor kulüplerine verdikleri desteğin devam edeceğini açıkladı.


Çukurova Demirspor yöneticileri, sporcuları ve ailelerinin katıldığı kutlamada konuşan Başkan Çetin, sadece futbol kulüplerine değil, salon sporlarına da, ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Başkan Çetin, amatör kulüplerin tesise kavuşması noktasında çaba harcadıklarını ifade ederek, “Spor yapan çocuk, kötü alışkanlıklardan uzak durur. Sağlıklı nesilleri sporla yetiştirirsiniz. Çukurova Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.


Adana'dan kültür sanat alanında büyük değerler yetiştiğini vurgulayan Çetin, Çukurova Demirspor gibi kulüplerden de, başarılı sporcular yetişeceğine inandığını kaydetti.


Çukurova Demirspor Kulübü Başkanı Kamil Aslan da, her zaman maddi manevi yanlarında olan Başkan Çetin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Başkan Çetin ve kulüp yöneticileri, üzerinde Soner Çetin'in sporcularla birlikte fotoğrafının bulunduğu pastayı kestiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.