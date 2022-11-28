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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası iki yıldızı ağırlıyor

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO) bu haftaki konserini, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından “Anavatan için Liyakat Nişanı” verilen Orkestra şefi Igor Verbıtsky yönetecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) bu haftaki konserini, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından “Anavatan için Liyakat Nişanı” verilen Orkestra şefi Igor Verbıtsky yönetecek.


Birçok uluslararası müzik yarışmalarında ödül ve onur derecelerine layık görülen genç ve yetenekli keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganıyev bu haftanın solisti olarak yer alacak.


Programın ilk yarısında Ganiyev, J.Sıbelıus'un “Keman Konçertosu”nu sanat tutkunları için yorumlayacak.


Programın ikinci yarısında F. Schubert'in 5 numaralı senfonisi seslendirilecek. Konser 2 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilecek.

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