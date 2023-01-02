Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Adana'nın kurtuluşuna özel konser

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) 6 Ocak'ta konser verecek.

ÇDSO, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümünü bir konserle kutlamaya hazırlandığı belirtildi. Özel konserin, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Doçent olarak görevini sürdüren Azeri orkestra şefi Valid Ağayev'ın yöneteceği ifade edildi. Uluslararası birçok başarılara imza atan İspanyol saksafoncu Manu Brazo'nın da bu haftanın solisti olarak yer alacağı kaydedildi.

Programın ilk yarısında Saınt-Saens'in “Dance Macabre”, F.Borne'nun “Carmen Fantasy” ve D.Mılhoud'un “Scaramouch” adlı eserleri sanat tutkunları için yorumlanacak. Programın ikinci yarısında W.A. Mozart'ın “Figaro'nun Düğünü Üvertürü” ve P.I. Çaykovski'nin “Romeo ve Juliet” eserleri seslendirilecek.Konser, 06 Ocak Cuma akşamı saat: 20.00'da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.