Çukurova Edebiyatçılar Derneği'nden Analar Günü Şiir yarışması

Dernek Başkanı Halise Tekbaş, yarışmaya katılacakların şiirlerini 01 Mayıs 2021 akşamına kadar elde olacak şekilde göndermesi gerektiğini belirterek, ”Bilindiği gibi analar bizim en büyük varlığımızdır. Bizim için yücedir, uludur. Onların varlığını korumak, yaşatmak bizim görevimizdir. Analar gününde onları onurlandırmak, anmak istiyoruz. Onlara karşı bizim borcumuz büyüktür” dedi.

Yarışmaya tek şiirle katılınabileceğini, şiirlerin ayaklı uyaklı ve serbest olabileceğini ifade eden Tekbaş, yarışmaya ait diğer şartlarla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Ana konulu şiirler 6 kıtayı geçmemeli, 30 dizeden fazla olmamalı. Kendi anası olabilir. İşçi analar olabilir. Şehit anaları olabilir. Mülteci analar olabilir. Çocuğu rahatsız analar olabilir. Kahraman analar olabilir. Çöpten geçinen analar olabilir. Kırsal kesimde yaşayan analar olabilir. Şehirde yaşayan analar olabilir. Şiddet gören analar, kadınlar olabilir. Şen şakrak analar olabilir. Diğer analar olabilir. Şiirler, A4 kağıdının bir yüzüne 12 punto ile bilgisayarda yazılmış olacak. Altında ad soyad imza bulunmalı. Adres, (varsa) meyil, telefon numarası, çok kısa özgeçmiş yazılmalıdır. cukurovaedebiyatcilardernegi@gmail.com e postasına; 01 Mayıs 2021 akşamına kadar elde olacak şekilde gönderilmeli. Elden ve başka bir şeyle getirilmez, gönderilemez. Gecikmelerden, aksamalardan derneğimiz sorumlu değildir.”

Analar günü şiir yarışması seçici kurulunda M. Demirel Babacanoğlu, Yakup Karaca, Yaşar Yıltan, Bekir Dağsever, Emin Doğan ve Bayram Yılmaz'ın bulunduğunu ifade eden ÇED Başkanı Halise Tekbaş, “Yarışmayı kazanan şiirler 14 Mayıs günü ilan edilecektir. Ödüller sonra belirteceğimiz bir tarihte törenle verilecektir. Yarışma kurallarına uymayan şiirler yarışma dışı bırakılır. Yarışmaya katılanlar bu kuralları kabul etmiş sayılır. Birinciye plaket belge, kitap seti, ikinciye belge-kitap seti, üçüncüye belge-kitap seti ve dördüncüye mansiyon-belge kitap seti verilecektir.”