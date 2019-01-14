Çukurova "gölova" oldu

Adana'daki Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarının aşırı yağışlar nedeniyle artması yüzünden Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 bin dönüm tarım alanı sular altında kaldı. Adana'nın Tuzla Mahallesi ile Tarsus arasındaki karayolu da su altında kalınca ulaşıma kapatıldı.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle yükselen doluluk oranının düşürülmesi amacıyla Seyhan Barajı'nın kapakları açıldı. Debisi yükselen Seyhan Nehri yatağına yakın bulunan Kefeli, Çöplü, Çatalca, Ağzıdelik ve Baharlı mahalleleri sel baskını riskiyle karşı karşıya kaldı. Tuzla-Tarsus Yolu Tuzla Köprüsü mevkisinde, yolun yaklaşık 150 metrelik kısmının sular altında kalması sebebiyle karayolu ulaşıma kapatıldı.

30 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri'ne yakın olan mahallelerdeki toplamda 30 bin dönüm buğday, lahana, karnabahar, kabak, marul ve narenciye ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda yerleşim yerleri de zarar görmedi. Su bırakma işleminin hafta içine kadar devam edeceği bildirilirken, bölge halkı su seviyesinin yükselmesi riskine karşı uyarıldı.

Afet, pazardaki fiyatlara yansıyacak

Çiftçi Mehmet Emin Közi, bu yıl Adana'da çok ciddi bir yağış olduğunu ve taşan Seyhan Nehri'nin tarım arazilerini sular altında bıraktığını belirterek, “Arazilerimizi bu halde görmek çok üzücü. Biz bu bahçeye ilk yetiştirmeye başladığımızdan itibaren çocuğumuz gibi bakıyoruz. Zararımız şu an gözle görülmüyor. Bunun etkisi önümüzdeki yıl yaşanacak. Allah yüzümüze baktı da bu yılki malımızı tarladan çıkardık. Seneye Çukurova'nın genelinde ciddi bir rekolte düşüşü olacaktır. Üretimin düşmesi de ister istemez pazara yansıyacaktır” dedi.

Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmaları gerektiğini ancak yaptırmadıklarını dile getiren Közi, çiftçilere seslenerek TARSİM'i mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi.