Çukurova Havalimanı Meclis gündeminde

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, yıllardır bitirilemeyen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı Meclis gündemine getirdi. Sümer, bu havalimanının bitirilmesinin daha uzun yıllar alacağının görüldüğünü belirterek, Adana Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasını talep etti.

TBMM KİT Komisyonu'nda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün, 2015-2016 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve DHMİ üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda, CHP'li Sümer geçmişi 2011 yılına kadar uzanan Çukurova Havalimanı'nın akıbetini komisyon gündemine taşıdı.

CHP'li Sümer, Çukurova Bölgesel Havalimanı'yla ilgili olarak yaklaşık yedi yıl önce büyük umutlarla temelin atıldığını, kamulaştırmaların yapıldığını hatırlattı. Ancak geçen süre içinde, milyonlarca lira para harcanmasına rağmen projenin ilerlemediğini hatırlatan ve yılan hikayesine döndüğünü vurgulayan Sümer, yapılan kamulaştırmalara ilişkin bölge halkının da mağdur olduğunu söyledi. Sümer, bölgedeki vatandaşlara dönüm başına yaklaşık 20 bin TL civarında bir para ödendiğini, daha sonra DHMİ tarafından bilirkişi raporlarına itiraz edildiğini belirterek, kamulaştırma ile mağdur edilen vatandaşlarla ilgili olarak detaylı bilgi verilmesini talep etti.

"Biraz şanssızlık yaşadığımız bir havalimanı"

Havalimanının ne zaman biteceğinin belli olmadığını vurgulayan Sümer, “Hal böyleyken Adana Havalimanının kapasitesinin arttırılması, yeni pist eklenmesi ve çehresinin değiştirilmesi gündemde midir?” diye sordu.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ise havalimanını “biraz şanssızlık yaşadığımız bir havalimanı” ifadesiyle tanımlayarak, 2011 yılında yap-işlet-devret modeliyle bu havalimanının ihale edildiğini anımsattı. Ocak, konuşmasında şöyle dedi:

“İhaleye tek bir firma katıldı ve ihaleyi alan firma bizim başa baş noktamızın çok altında bir işletme süresiyle ihaleyi kazandı; dokuz yıl, dokuz ay, on günlük bir süreyle. İşi aldıktan sonra maalesef verilen garantilere rağmen yatırım maliyetini çıkaramadı. Yatırım maliyeti 357 milyon Euroydu. Kredi bulamadı, kredi bulamayınca kendi öz kaynaklarıyla projeyi üçüncü yılına kadar ancak yüzde 12 seviyesine getirebildi. Projenin de toplam yatırım süresi üç yıldı. Baktık, gördük tıkandı. Ortak arayışı da herhangi bir çözüm oluşturmadı. Bunun üzerine 31 Ağustos 2015 tarihinde sözleşmesini feshettik. Sözleşme feshedildikten sonra bu defa öz kaynaklarımızla bu işi yapmak istedik ve Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yatırım programımıza dahil edildi. Yatırım programımıza dahil edildikten sonra 357 milyon Euroluk yatırım maliyetinde revizyona gittik, küçülttük. Altyapı, üstyapı olarak iki ayrı ihaleye çıktık. Altyapı ihalesinin toplam tutarı 285 milyon TL'dir ve şu an itibarıyla çalışmalar yürümekte ancak çok yavaş yürümektedir. Altyapının bitim tarihi Mart 2019'dur ve fiziki gerçekleşmesi şu an itibarıyla yüzde 40'tır. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yürütmek için ancak fiyat artışları, döviz bazındaki yükselmeler nedeniyle müteahhidi çok fazla zorlasak da netice alamıyoruz. Altyapıda yüzde 40'da tıkandık. Üstyapı da 899 milyon TL'ye ihale edildi. Yer teslimi yapıldı. Mayıs ayından beri hala herhangi bir ivme kazanamadık. Büyük bir ihtimalle bu proje feshe gidecektir. Çalışmalarımız ve takibimizi devam ettiriyoruz."