Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı mali destek programı açıklandı

Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen 2021 yılı Mali ve Teknik Destek Programları ile ilgili basın toplantısına Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan katıldı. ÇKA'nın kurulduğu yıldan bugüne 273 milyon TL'lik destek verdiğini kaydeden Adana Valisi Süleyman Elban, daha sonra şunları söyledi:

“2006 yılında kurulan ajansımız o günden bu yana bin 100 civarında projeye destek vermiştir ve yaklaşık 273 milyon TL'lik bir desteğe tekabül ediyor. Bu yıl bütçemizi hazırlarken sadece mali destek olarak 63 milyonluk bir desteği Adana ve Çukurova illerimizdeki projelerimize vermeyi kararlaştırdık. Bu eş finansmanla birlikte yaklaşık 100 milyon TL'ye tekabül edecek bir proje büyüklüğü olacak. Bunun dışında yıl içerisinde Ayrıca güdümlü projelerimiz, Sosyal Gelişmeyi Destekleme programı (SOGEP) gibi diğer desteklerimizde olacak. İnşallah beklentimiz bu projelerimize yeterli şartlarda ve yeterli sayıda müracaatın olması, hızlı bir şekilde bunların realize olması ve yıl içerisinde de bu ödenekleri kullanmak. Dolayısıyla bu dönem içerisinde kullanacağımız bu kaynağın her iki ilimize de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”