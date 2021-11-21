Çukurova Kent Konseyinde yeni başkan Aysel Ateş oldu

Dr. Mahir Fisunoğlu görevi Aysel Ateş'e bıraktı.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde yapılan genel kurula tek liste ile gidildi. Genel Kurulda konuşan Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu 4 yıllık görev süresi içinde yönetim kurulunun yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu, yeni başkan Aysel Ateş ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Çukurova Kent Konseyinin yeni başkanlığına seçilen Aysel Ateş, yaptıkları çalışmalardan dolayı eski başkan Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu ve yönetimine teşekkür etti. Yeni dönemde daha çok çalışma azminde olduklarını ifade eden Aysel Ateş, kent sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında gayret göstereceklerini anlattı.

Aysel Ateş başkanlığındaki Çukurova Kent Konseyi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Özgür Onar, Sema Erdoğan, İlyas Küçüktopal, Fatma Arguz, Zehra Eruçar, Mehmet Tatar, Mahir Fisunoğlu, Burak Öztornacı."