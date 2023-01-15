Çukurova Kitap Fuarı'nı iki günde binlerce kişi ziyaret etti

Adana'da dün açılan “15. Çukurova Kitap Fuarı”nı iki günde binlerce kitapsever ziyaret etti.

Adana'da TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen yılın ilk kitap fuarı

ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle dün TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Fuara iki günde binlerce kitapsever katıldı. Araçlar fuarın açıldığı alana girmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar ise fuara girmek için kuyruklar oluşturdu.

Fuarın güzel olduğunu belirten 18 yaşındaki ziyaretçi Ahmet Giray Demir, ”Sınav öğrenciyim, sınav hazırlık kitaplarını almak için geldim. Fiyatlar gayet uygun, organizasyonda gayet temiz şekilde sağlanmış, ben memnunum” dedi.

14 yaşındaki Gülcan Natarkuşu ise ”Fuarda her şey var. Çok hoşuma gitti. O kadar büyük ki her şey var. Yani düşünüyorum da çok gezmek lazım. Fuara mutlaka gelin” dedi.

22 Ocak tarihine kadar açık kalacak Çukurova Kitap Fuarı'nda, 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yayınlarını sergileyecek; panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 75 faaliyet düzenlenecek; ayrıca 500'ün üzerinde yazar imza günüyle okuyucularıyla buluşacak.