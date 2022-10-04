Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

Adana'da bu sene 13'üncüsü düzenlenen mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği fuar törenle açıldı.

Klasik mobilya iskeleti üretiminde üst sıralarda yer alan Çukurova Bölgesi, modern ve avangart mobilya ile de sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Son yıllarda gösterdiği hızlı yükseliş ile mobilya sektörünün başlıca tercih ettiği fuarlardan biri haline gelen TÜYAP Adana Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı, 2 yıllık pandeminin ardından tekrardan kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yüzlerce kişilik yurt dışı alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, Çukurova Bölgesi'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerden de fuara ziyaretçi akını yaşanacak. Fuarda, 2023'ün yanı sıra 2024'ün de trend ürünleri yer alıyor.

“Üretilen ürünler, başka şehirlerde lükse dönüşüyor”

Adana Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, Adana'nın, mobilya sektöründe her geçen yıl ilerleme kaydettiğini söyleyerek, “Adana'nın mobilyacılıkta yaptığı şeylerin, esas itibarıyla çok görünmeyen, bilinmeyen bir tarafı var. Ürettiği şeyler başka şehirlerde lüks mobilyalara dönüşüyor. Onun iskeletini, ustalığını, işçiliğini yapan Adana'dır. İnşallah artık mobilyanın tamamı, nihai tüketiciye de buradan üretilerek gider ve sektörün tamamı burada bir bütün olarak oluşur” dedi.

Adana'nın fuarlar şehri olmaya başladığını aktaran Elban, daha sonra şunları kaydetti:

“Bu ve benzeri özellikle kalite anlamında yüksek fuarlarla ilimiz, ülkemizdeki birkaç nadir fuar şehirlerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Adana'da her vatandaşın ve sektörün sorunlarıyla ilgilenmek bizim boynumuzun borcu. Mobilyacılarımıza da bu anlamda destek veriyoruz. Onlar üretsinler, satsınlar, para kazansınlar. İnşallah bizler de onların ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak için gayret göstereceğiz.”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise mobilya sektörünün ülkenin en önemli döviz girdisi oluşturan sektörlerden birisi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuar, 9 Ekim Pazar gününe kadar gezilebilecek.