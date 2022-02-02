Çukurova Ödülü 2022 Arkeolog Prof. Dr. Özdoğan'ın

Çukurova Sanat Girişimi'nce (ÇSG) düzenlenen 2022 Çukurova Ödülü'nün Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a verilmesi uygun bulundu.

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile Asuman Söylemez'den oluşan Seçici Kurul, 2022 Çukurova Ödülü'nün verilmesinde Özdoğan'ın yaptığı bilimsel çalışmalarla “neolitik kavramına yeni anlam kazandırması”nın etkili olduğu vurgulanarak ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

“Anadolu arkeolojisine büyük katkıları; uluslararası bilim çevrelerinde Türkiye'yi hak ettiği düzeyde yıllarca temsil etmesi; Anadolu'da yeni yapılan araştırmalarla dünyada neolitik kavramına yeni anlam kazandırması dolayısıyla.”

Ödülün anısına Özdoğan için bir de armağan kitap hazırlandı. Kitap ÇSG Web sitesi "cukurovasanatgirimi.com"da okurların beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'a ödülü 22 Mart 2022 Salı Adana'da törenle verilecek.

Daha önce Çukurova Ödülü alan sanatçıların, bilim insanlarının isimleri şöyle:

Nihat Ziyalan (2009), Taha Toros (2010), Ayla Kutlu (2011), İpek Ongun (2012), Prof. Dr. Erman Artun (2013), Ülkü Tamer (2014), Yaşar Kemal (2015), Mehmet Aksoy-Necah İbrahim (2016), Haluk Uygur (2017), İsa Çelik (2018), Nedim Gürsel (2019), Tariq Ali (2020), Dil Derneği (2021)