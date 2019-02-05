"Çukurova Ödülü" Nedim Gürsel'in

Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk'ten oluşan Seçici Kurul, Çukurova Ödülü 2019'un Nedim Gürsel'e verilmesini kararlaştırdı. Gürsel, ödülün sembolü olan Çukurova ve Toroslar'a özgü kültlere çağrışımlarla yüklü heykelin 11. sahibi oldu.

Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Seçici Kurulu tarafından ödülün verilme gerekçesi şöyle açıklandı:

“Kültürel birikimi, bilinç düzeyi, eserlerini oluşturmadaki dil bilinciyle evrensel düşünebilme yetisinin barış umutlarını besleyeceğine inanılması, tüm yıldırmalara karşın, özgür düşüncenin peşinde ilkeli duruşu, düşünsel tutarlılığı, yazın yaşamını söyleşi, öykü, şiir, gezi yazısı, yazınsal inceleme, öykü, roman türlerinde boyutlandırması, yazın sanatına yepyeni soluk getiren, üretken bir sanatçı olması, Türk Dil Kurumu Ödülü almanın verdiği sorumlulukla Fransızcayı çok iyi bilmesine karşın, anadiline, anadilinde yazmaya tutkun bir yazar olarak romanlarını Türkçe yazmayı ilke edinmesi, kitaplarının birçok ülkede yayınlanması, onlarca dile çevrilmesi, kültürlerarası iletişimde Türk kültürünün, sanatının bir elçisi gibi davranması, dünyanın değer verdiği bir yazın insanı kimliğiyle Türk kültür yaşamında önemli bir değer olarak yer alması dolayısıyla.”

Ödül, 13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri'nin 19 Mart 2019'da Adana'da yapılacak açılış töreninde verilecek.