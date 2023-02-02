Çukurova Ödülü, Yazar Hepçilingirler'e verildi

Çukurova Sanat Girişimi tarafından düzenlenen ‘Çukurova Ödülü 2023' Yazar Feyza Hepçilingirler'e verildi.

Çukurova Sanat Girişimi tarafından düzenlenen ‘Çukurova Ödülü 2023' ödülü sahibini buldu. Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Asuman Söylemez, Yaşar Ateşoğlu, Sevim Sezer, Hülya Başak Ekmekçi'den oluşan Seçici Kurul, 2023 yılı Çukurova Ödülü'nün verilecek kriterler çerçevesinde seçim yaptı. Geçtiğimiz sene Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'ın aldığı ödül bu sene Yazar Feyza Hepçilingirler'e verildi.