Çukurova Öğretmenler Korosu, Öğretmenler Haftası'nda sahne aldı

Pandemi nedeniyle 2 yılı aşkın süredir kapalı salon toplantılarının çok az yapılabildiği Adana'da, Çukurova Öğretmenler Korosu konseri musiki severlerin özlemini giderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Öğretmenler Haftası nedeniyle düzenlenen Türk Sanat Musikisi Korosu'nun konseri Çukurova Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Savaş Oytun'un konuşması ile başladı. Gönül Oytun'un şefliğindeki koroda TRT Ankara Radyosu'ndan Udi Sedat Oytun'un da konuk olduğu sazların ardından 36 kişilik koro sahne aldı. 3 ayrı makamda icra edilen konserin ilk solisti Kemal Akgün'ün yorumu dinleyenlerin büyük alkışını toplarken, son bölümde Begonvil adlı şarkıyı seslendiren Pakize-Engin İçer çifti de ayakta alkışlandı.

Katılımın yoğun olduğu konserde ayrıca 2 küçük çocuğun da piyano ile bazı şarkılara eşlik etmesi dikkat çekti.