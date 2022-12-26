Çukurova Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Çukurova Öykü Yarışması'nda dereceye giren eserler açıklandı. Çukurova Belediyesi ve Yeni Adana Gazetesi işbirliği ile ilki geçen yıl düzenlenen öykü yarışmasının bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Seçici kurulun titiz çalışması sonucu ilk üçe giren eserler belirlendi.

“Göç ve Göçmenlik” konulu yarışmanın sonuçları Yeni Adana Gazetesinin 105'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinde açıklandı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesislerinde yapılan etkinlikte konuşan yarışma koordinatörü Süreyya Köle, “Yeni Adana gazetesi, Çukurova Belediyesi işbirliğiyle yaşama geçirilen, “Göç ve Göçmenlik” konulu, Çukurova Öykü Ödülü'nün 2022 yılı sahipleri belli oldu. “Yurda Dönüş” adlı öyküsüyle Sofya Kurban birincilik, “Karpuzlu Sakız” adlı öyküsüyle İ. Usame Yöndem ikincilik, “Bilinmeyen Bilinmeyen” adlı öyküsüyle Erkan Damar üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı” dedi.

Süreyya Köle, yarışmaya verdiği destekten dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e de teşekkür etti.

Yarışmanın ödülleri 14-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çukurova Kitap Fuarı'nda, “Göç ve Göçmenlik” konulu panelin ardından sahiplerine takdim edilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurtuluş Savaşının simgelerinden Yeni Adana Gazetesi ile böylesine önemli bir kültürel alanda işbirliği içinde olduklarında dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çukurova Öykü Yarışmasının kentin kültürel yaşamına önemli katkıları olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Çok önemsediğimiz bu etkinliğe katılım sağlayan tüm edebiyatçılara teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.