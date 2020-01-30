Çukurova Pamuğu tescillendi sırada 32 ürün var

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Çukurova Pamuğu”nun coğrafi işaret alarak “Adana Kebabı”ndan sonra tescillenen ikinci ürün olduğunu belirterek, "Adana'da üretilen 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, Adana için çok büyük bir değer olan pamuğun coğrafi işaret almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adana'nın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve markalaştırmak hedefinde, "coğrafi işaret" alabilecek ürün sayısını arttırmak amacıyla yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Vali Demirtaş, “23 Mart 2018 tarihinde başlattığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Adana, Mersin, Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanda yetişen pamuğun Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesinde büyük emekleri olan Adana Ticaret Borsasına ve üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu tescil, Adanamıza, Çukurovamıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Türk filmlerine, şiirlere, romanlara ‘Beyaz Altın' olarak konu olan “Çukurova Pamuğu”nun coğrafi konum itibariyle ilk hasat edilen pamuk özelliğini gösterdiğini belirten Vali Demirtaş, “Çukurova Pamuğu”nun bu özelliğiyle diğer ürünlerden ayrıldığını vurguladı.

Coğrafi işaretlerin, ürüne pazarlama gücü katarak kırsal kalkınmaya da aracılık ettiğini belirten Vali Demirtaş, “Bölgemizin ve ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaran ve bunu katma değere dönüştüren coğrafi işaretli ürünler, kültürün korunması açısından da yüksek öneme sahiptir. Bizler Adana Valiliği olarak kentimizin ve bölgemizin sahip olduğu değerleri korumak, değerlerin tanıtımını sağlamak ve bilinirliğini arttırmak hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Adana Kebabı'nın patentini almıştık. Pamukla beraber tescilli ürün sayımız iki oldu. Şalgam ve Adana karpuzu için yaptığımız başvuru da kabul gördü, şu an askıda bekliyor. Toplamda Adana'da üretilen 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.