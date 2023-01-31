Çukurova Press'in 26. yıl coşkusu

Çukurova Press gazetesi, kuruluşunun 26'ncı yıldönümünü kutladı.

İmtiyaz Sahibi Gülçin Kanber ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kanber yönetiminde yayın hayatını devam ettiren gazetenin kuruluş gecesi görkemli geçti.

5 Ocak TV'nin canlı yayınladığı gecede konuşmacılar, Adana'da uzun yıllardır yayın yapan Çukurova Press'i kutladı, yerel basının desteklenmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Gecede Türk Sanat Müziği Sanatçı Seray Yaygın'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş da söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla misafirleri coşturdu. Çukurova Press gecesinde çalınan İzmir Marşı'na tüm misafirler ellerindeki Türk Bayrakları ile eşlik ederken, unutulmaz anlar yaşandı.

Seyhan Balo Salonu'nda düzenlenen gecede konuşan Çukurova Press İmtiyaz Sahibi Gülçin Kanber, “Bu yıl da günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Genel Yayın Yönetmeni Sabit Özkeser de, gazetenin bu günlere gelmesinde okuyucularının büyük desteği olduğunu vurgularken, “Biz mesleğimizi çok seviyoruz. Bu mesleğe sevdalıyız. Lütfen bir ilin olmazsa olmazı olan yerel basına sahip çıkınız” diye konuştu.

Gecede gazeteye katkı sunanlara plaket verildi.