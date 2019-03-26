Çukurova Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda verilen konseri solist Fatma Güher Akyüz sundu. Akyüz, konsere verdikleri desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.

İki bölüm halinde sunulan konserde enstrümanlarda Hasan Saraç, Kadir Saraç, Barnaros Elkan, Murat Dönertaş, İbrahim Küçükel, Hakan Gön, Cafer Mezreli, Ferhan Gültekin, Batu Core, Veysel Başözdeş, İbrahim Başözdeş ve Burak İnce görev aldı.

Solist ve korist olarak sahneye çıkan Fatma Güher Akyüz, Murat Dönertaş, Batu Core, Okay Şenel, Tevfik Gökay, Serpil Yıldırım, Sema Genç, Sabahat Çalışkan, Aylin Yıldırım, Nurhayat Tekkanat, Gül Akyar, Dilek Kalay, Meral Pehlivan, Serpil Dinç, Adnan Dinç, Bedirhan Doğan, Kadir Saraç, Ali Haydar Polat, Memduh Esmeray, Ceyhan İpteş ve Ramazan Pat Türk Halk Müziği'nden sevilen örnekler söyledi. Konserde Ahmet Mekansız, Mehmet Aydın, Kemal İlbeyi ve Mansur Ekmkçi de şiir okudu.