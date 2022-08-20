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Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde domuz görüldü

Adana’da akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde domuz gören vatandaşlar bu anları görüntüleyip şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adana'da akşam saatlerinde Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde domuz gören vatandaşlar bu anları görüntüleyip şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine giden iki arkadaş otomobiliyle gezmeye başladı. Bir süre sonra yol kenarında iki arkadaş domuz sürüsünü görünce şaşırarak hemen telefona sarılıp bu anları görüntülemeye başladı. Domuzları cep telefonu kamerasıyla kaydeden iki arkadaş bu sırada şaşkınlarını da gizleyemedi. Bir süre sonra domuzlar gözden kayboldu.

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