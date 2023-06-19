Çukurova Üniversitesinde afete karşı eğitim

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve aralarında Adana'nın da bulunduğu 11 şehirde büyük can kayıplarına ve ağır yıkımlara yol açan deprem felaketi sonrasında Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in öncülüğünde Çukurova Üniversitesi personeline yönelik afete karşı eğitimlere başlandı.

Deprem başta olmak üzere afete hazır bir Çukurova Üniversitesi için Ceyhan yerleşkesinde bulunan Ceyhan Meslek Yüksekokuluna bağlı Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (CEYDEM) tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde hedefin, Haziran ayı içerisinde toplamda 100 personele teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi olduğu kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan eğitimlerden sorumlu Ceyhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Yıldırım, “Afetlere dirençli gruplar oluşturmak, afete hazırlık ve önlem alma konusunda farkındalık düzeyini artırmak ve afet sonrasında profesyonel ekiplere yardımcı olmak ve gönüllüleri yönlendirmek amacıyla, Üniversitemiz tüm birimlerinden 25'er kişilik 4 gruptan oluşturulan toplamda 100 gönüllü personele yönelik eğitimlerimize 11 Mayıs'ta CEYDEM'de başladık” dedi.

Eğitimlerin kapalı ve kısıtlı alanda çalışma, ilkyardım uygulamaları ile devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yıldırım 2023 Ekim ayında ise katılımcılara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hafif arama kurtarma eğitimlerinin verilmesini planladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Yıldırım, “Afetlere gönüllü müdahale edecek personelin ihtiyacı olan ekipmanların temininde büyük desteği olan, afete karşı bilgilendirme konusunda da öncü çalışmaları bulunan Çukurova Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.