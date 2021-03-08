Çukurova zabıtasından pandemi denetimi

Denetimlerde esnaf ve vatandaşlar uyarılırken, maske-mesafe ve hijyen uyarıları yapıldı.

Adana'daki pandemi kısıtlamalarının kısmen kaldırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Çukurova Belediyesi Zabıta ekipleri yeniden açılan lokanta, kafe ve benzeri hizmetler veren işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde işyerlerinin maske-mesafe ve hijyen konularına uyup uymadığı kontrol edildi. Ekipler işyeri sahipleri, çalışanlar ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyardı ve kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son derece sıkıntılı geçen sürecin hep birlikte aşılacağına inandığını belirterek, “Bu konuda tüm ekiplerimiz üzerlerine düşen çalışmayı yapıyor. Ama en büyük görev hemşehrilerimize düşüyor. Kurallara uyarsak pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirmiş oluruz. Lokanta ve kafe gibi işyerlerinin açılması, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması olumlu bir gelişme. Ancak bunun devamlı hale gelmesi kurallara uymamıza bağlı. Aksi halde yeni kısıtlamalar gündeme gelir. Lütfen çok dikkat edelim, kurallara uyalım” dedi.