Çukurova Zabıtasından Ramazan denetimi

Başkan Soner Çetin, her zaman olduğu gibi Ramazan ayı süresince de denetimlerin süreceğini açıkladı.

On bir ayın sultanı Ramazan geldi Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle pastane, tatlıcı ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, gramaj ve koronavirüs kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edildi. Kurallara uymayan esnaf ve müşterilere uyarıların da yapıldığı denetimlerin Ramazan ayı boyunca yoğun şekilde devam edeceği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, zabıta ekiplerinin rutin olarak denetimler yaptıklarını mübarek Ramazan ayının gelmesiyle bu denetimlerin daha sıklaştırıldığını söyledi. Esnafın pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğini bildiklerini belirten Başkan Soner Çetin, “Bunun yanında halkımızın sağlığını da düşünmek zorundayız. Denetimlerimizi bu titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, “Bu vesileyle Ramazan ayının halkımıza bolluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Bu mübarek ayda yeni acılar yaşamamak için herkesten dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını bekliyorum. Esnafımıza hayırlı işler diliyor, herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmamaları için dikkatli olmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.