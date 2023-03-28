Çukurova zabıtasından Ramazan denetimi

Merkez Çukurova ilçesinde zabıta ekipleri fırınlarda denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı, gramaj ve hijyen yönünden kontroller yapmaya başladı. İşletmeleri tek tek denetleyen ekipler, büyük bölümünde sorun görünmediği, çalışırken bone takmayan personellere yönelik uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, denetimlerin Ramazan ayı boyunca yoğun şekilde süreceğini belirtti.

Çukurova Belediyesi zabıtasının her zaman görev başında olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Ramazan ayında bu denetimler daha yoğun şekilde yapılıyor. Özellikle fırınlara yönelik denetimlerimizi biraz daha sıkılaştırdık. Ekiplerimiz sürekli fırınları gramaj ve hijyen bakımından denetliyor. Şimdiye kadar bir olumsuzluğa rastlamadık. Bazı küçük sorunlarda da esnafımızı ve çalışanlarını uyarıyoruz. Hem halkımızı hem de esnafımızı düşünerek hareket ediyoruz” diye konuştu.